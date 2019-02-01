Опубликован новый постер Halo Infinite

Сегодня, 23 июля, Microsoft и 343 Industries покажут первые кадры игрового процесса новой части Halo — Halo Infinite. А вчера компания опубликовала ключевой постер игры вместе с обложкой.

Судя по изображению, они вдохновлялись оформлением первой игры — Combat Evolved. Там Мастер Чиф точно также смотрит в камеру, а на заднем плане видна дуга Ореола. Также показаны летящие корабли и инопланетные здания. В общем, всё по канону.

Новая и старая версии обложек

В зеркальном забрале шлема можно заметить отражение. Если присмотреться, то видно, что это несколько Изгнанников из Halo Wars 2.

А ещё на руке персонажа видна крюк-кошка, которая, по слухам, появится в игре. Это должно расширить возможности Чифа и улучшить ряд геймплейных механик.

А вот так выглядит постер в анимированном варианте:

Сама Halo Infinite должна выйти в конце года вместе с консолью с Xbox Series X. Шутер также будет доступен на Xbox One и РС. А в будущем наверняка новинку добавят и в Halo: The Master Chief Collection.

В целом, Microsoft обещает показать целый набор игр для новой консоли. Трансляции будут идти на Twitch, YouTube, Twitter и Facebook.