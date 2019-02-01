Опубликован новый постер Halo Infinite
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Опубликован новый постер Halo Infinite

Сегодня, 23 июля, Microsoft и 343 Industries покажут первые кадры игрового процесса новой части Halo — Halo Infinite. А вчера компания опубликовала ключевой постер игры вместе с обложкой.

Судя по изображению, они вдохновлялись оформлением первой игры — Combat Evolved. Там Мастер Чиф точно также смотрит в камеру, а на заднем плане видна дуга Ореола. Также показаны летящие корабли и инопланетные здания. В общем, всё по канону.

  • C4a93cfd02e37396 1920xh
Новая и старая версии обложек

В зеркальном забрале шлема можно заметить отражение. Если присмотреться, то видно, что это несколько Изгнанников из Halo Wars 2.

  • Y44cqof4yjmabds82lnyaa

А ещё на руке персонажа видна крюк-кошка, которая, по слухам, появится в игре. Это должно расширить возможности Чифа и улучшить ряд геймплейных механик.

А вот так выглядит постер в анимированном варианте:

Сама Halo Infinite должна выйти в конце года вместе с консолью с Xbox Series X. Шутер также будет доступен на Xbox One и РС. А в будущем наверняка новинку добавят и в Halo: The Master Chief Collection.

В целом, Microsoft обещает показать целый набор игр для новой консоли. Трансляции будут идти на Twitch, YouTube, Twitter и Facebook.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
-
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сейчас на главной

Опубликован новый постер Halo Infinite

Новые AirPods Pro выйдут в 2021 году

В For Honor пройдут бесплатные выходные

Представлен игровой смартфон ASUS ROG Phone 3

Star Wars: The Old Republic появилась в Steam

Apple выпустила специальный iPhone для хакеров

Вышла iOS 14 beta 3 для разработчиков

Представлен игровой смартфон Lenovo Legion Duel

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить