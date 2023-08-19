Microsoft представила лимитированный Xbox Series X в дизайне игры Armored Core 6

В рамках промо-акции компания Microsoft совместно со студией Bandai Namco представили лимитированное издание консоли Xbox Series X.

Новинка приурочена к выходу игры Armored Core 6: Fires of Rubicon и выполнена в соответствующем дизайне. Специальное издание консоли выпущено в единственном экземпляре и купить её нельзя, но можно попробовать выиграть в конкурсе, который уже стартовал на официальной страничке Xbox в соцсети X (Twitter) и продлится до 1 сентября 2023 года. К сожалению, согласно правилам, Россия не входит в число стран, для которых доступно участие в конкурсе.

Кроме этого, в Сети уже появилась «живая» фотография консоли, которая выглядит не так ярко, как на рендере, зато упакована не в картонную коробку, а в металлический контейнер:

Что касается игры Armored Core 6: Fires of Rubicon, её релиз состоится 25 августа 2023 года на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 и PS4.