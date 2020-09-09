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Новости

Microsoft Defender не даёт отключить телеметрию в Windows 10

Как известно, по умолчанию Windows 10 собирает кучу диагностических данных о ПК и передаёт их в Microsoft. Этот процесс многим не по душе, потому пользователи отключают его. Но теперь система начала реагировать на это куда агрессивнее.

  • Windows Security App

Суть в том, что ранее передачу телеметрии можно было легко заблокировать правкой файла hosts. Ранее это никак не отражалось на действиях ОС, но теперь Microsoft Defender начал отмечать внесённые правки как вирусную атаку HostsFileHijack.

Справедливости ради отметим, что этот файл действительно иногда может использоваться для внедрения вредоносного ПО на компьютер. Однако всё равно ранее такой параной у антивируса не наблюдалось.

Вполне возможно, что в будущем компания ещё больше «закрутит гайки» в этом плане.

Источник:
MsPowerUser
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Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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