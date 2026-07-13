Геймер через суд вернул заблокированный аккаунт Xbox с библиотекой игр

Геймер из Бразилии под ником Ordo_Liberal заявил, что выиграл судебное разбирательство против Microsoft после блокировки своего аккаунта Xbox.

По словам пользователя, около трёх месяцев назад компания обнаружила несанкционированный доступ к учётной записи и бессрочно заблокировала её. Поддержка Microsoft якобы не смогла предложить способ восстановления и посоветовала создать новый аккаунт, что означало бы потерю всей цифровой библиотеки игр.

Пользователь обратился в бразильский суд, воспользовавшись местной системой защиты прав потребителей. В качестве доказательств он предоставил переписку с поддержкой, сведения о покупках и другие данные, подтверждающие владение аккаунтом.

Суд обязал Microsoft восстановить доступ к учётной записи и библиотеке игр в течение 15 дней. Если компания не выполнит решение, ей грозит ежедневный штраф в размере 150 реалов — около $30 — с ограничением общей суммы штрафа. Кроме того, Microsoft должна выплатить пользователю 2000 реалов, или примерно $400, компенсации.

Случай особенно показателен на фоне постепенного отказа игровой индустрии от физических носителей. Sony уже объявила, что с 2028 года новые игры для PlayStation будут выходить только в цифровом формате. В такой модели блокировка одного аккаунта способна лишить пользователя всей купленной библиотеки и доступа к связанным сервисам.