WSJ: Tesla ищет нового гендиректора вместо Илона Маска

Совет директоров компании Tesla начал поиск нового генерального директора, который займет пост вместо Илона Маска. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, поиск начался уже около месяца назад. В частности, Tesla привлекла несколько профессиональных агентств по подбору управленцев для поиска подходящего кандидата.

Причиной стало недовольство акционеров и инвесторов. Они обеспокоены тем, что нынешний глава Илон Маск все меньше времени уделяет управлению компанией. Кроме того, его политические заявления начали вызывать негативную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. Высказывания Маска на политические темы и его поддержка неоднозначных инициатив Белого дома привели к падению популярности бренда Tesla в США и Европе. В американских городах участились случаи вандализма в отношении автомобилей Tesla, а продажи резко сократились.

На фоне всего этого прибыль компании рухнула на 71%. Обстановка усугубилась падением фондового рынка, вызванным новыми торговыми пошлинами президента США Дональда Трампа. Рыночная капитализация Tesla снизилась с рекордных $1,5 трлн в конце 2024 года до $900 млрд.

Внутри компании, как отмечают источники, все чаще звучит мнение о том, что политическая деятельность Маска «стала обузой» для Tesla. Сам миллиардер пообещал уделять меньше времени работе в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE), созданного после прихода Дональда Трампа к власти.

Однако в частных разговорах, как утверждают источники издания, он признался, что устал от должности CEO и хотел бы уйти. Однако предприниматель сомневается, найдется ли достойный преемник, способный продолжить его дело на том же уровне.