Windows 10 получила новое меню «Пуск» и другие улучшения

Состоялся официальный выход октябрьского дополнения для Windows 10 под названием 2H20. В этом патче улучшен внешний вид меню «Пуск» и добавлены новые возможности.

Визуально теперь все панели в меню получил одинаковый фон, а у иконок базовых программ немного изменился дизайн. Это сделано в рамках общего улучшения внешнего вида системы.

Помимо этого, в браузере Edge появились новые функции. Теперь он умеет сравнивать цены различных товаров, а для переключения между вкладками можно использовать комбинацию Alt+Tab.

Есть и «геймерское» нововведение. Отныне система умеет менять частоту обновления монитора. Из мелочей отметим небольшие улучшения панели задач и повышение безопасности биометрического входа.

Апдейт уже доступен через Центр обновлений на всех редакциях. Также его можно скачать напрямую с официального сайта.