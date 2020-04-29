Windows 10 научили управлять музыкой в смартфоне
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Новости

Windows 10 научили управлять музыкой в смартфоне

Microsoft расширяет функционал приложения Your Phone. Об этом сообщили тестировщики Windows 10 Insider Preview Build 19619.1000, которым теперь доступна функция переключения музыкальных композиций с компьютера. На данный момент такой функционал доступен лишь обладателям Android-устройств, так как Apple пока не позволяет использоваться все возможности её платформы.

Как мы знаем, приложение Your Phone очень удобно в плане синхронизации компьютера и смартфона. Так, с помощью данного приложения, вся история звонков и сообщений, а также уведомления с фотографиями доступны с компьютера. Более того, не так давно появилась возможность совершать звонки с компьютера через смартфон.

  • Windows 10 Music

Последнее нововведение относительно прослушивания музыки особенно будет полезно тем пользователям, которые привыкли слушать музыку через беспроводную гарнитуру. Теперь у них отпадает надобность в смартфоне, если работаешь с ПК. Единственное условие – это подключение обоих устройств к одной и той же сети Wi-Fi.

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