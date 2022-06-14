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Новости

Wildberries начал продавать товары брендов Zara и Pull&Bear

Российский маркетплейс Wildberries начал предлагать покупателям товары бренда Zara, включая джинсы и аксессуары. Кроме того, в каталоге можно найти товары от Pull&Bear и Massimo Dutti, которые также принадлежат компании Inditex.

Сейчас при заходе на сайт можно увидеть большие баннеры с Zara, Pull&Bear и Massimo Dutti.

По словам представителя Wildberries, все позиции являются оригинальными и высокого качества. А закупки товаров, которые продаются от самого Wildberries, осуществляются только напрямую от производителей или от официальных дистрибьюторов.

Напомним, магазины компании Inditex не работают в России с марта 2022 года.

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Источник:
Wildberries

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