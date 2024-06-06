Wildberries начнет раздавать бонусы за сдачу старой одежды

В рамках международного экономического форума, который проходит в Петербурге, компании Wildberries и Ecoplatform заключили соглашение о расширении сотрудничества. Теперь в пунктах выдачи установят 10 000 боксов с названием «Не просто вещь» для сбора ненужной одежды. Конечно, все не просто так — предусмотрена система мотивации.

Каждая сданная вещь принесет бонусы в приложении Ecoplatform, которые можно обменять на любое предложение партнерских компаний. Так выйдет получить скидки на маркетплейсах, купить образовательные курсы или вообще оплатить коммунальные услуги. Также пользователи смогут и просто совершить пожертвование на благотворительность. Каждый килограмм одежды принесет 250 баллов.