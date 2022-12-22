WhatsApp внедрит способ авторизации без сим-карты

Согласно данным Wabetainfo в мессенджере WhatsApp в скором времени может появиться новая функция — авторизации без получения СМС-уведомлений.

На данный момент для входа в WhatsApp требуется ввести 6-значный код, который приходит на смартфон по СМС или по номеру входящего звонка. Теперь появится и третий способ. Новый вид авторизации пригодится, когда пользователь переносит свой аккаунт на другое устройство, или хочет держать мессенджер WhatsApp сразу на двух смартфонах под одним профилем.

Третий способ авторизации подразумевает получение подтверждения посредством push-уведомления, которое придёт на устройство с уже авторизированным аккаунтом (такая функция уже есть, например в Telegram).

После выхода данного обновления пользователю больше не понадобится сим-карта при входе. При этом всем новым пользователям WhatsApp все равно придётся привязывать свой номер телефона. На данный момент функция доступна в бета-версии для Android.

Обновление вскоре будет доступно для всех пользователей, а владельцам iPhone нужно будет подождать немного дольше.