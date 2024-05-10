WhatsApp поменял дизайн приложения для iOS и Android

Разработчики WhatsApp объявили о запуске обновления, которое поменяло дизайн мессенджера на iOS и Android, а также сделало работу более плавной. Практически все нововведения основаны на пожеланиях пользователей, которым не нравилась навигация или цветовая палитра.

В первую очередь разработчики решили отказаться от зеленых фонов и плашек, но оставили фирменный цвет в качестве акцента для значков уведомлений и кнопок. Также поменялась и темная тема — цвета стали контрастнее и мрачнее, что должно «уменьшить напряжение глаз в условиях недостаточной освещенности».

Больше всего изменения заметны на Android, где панель вкладок переместилась в нижнюю часть экрана, как на iPhone. Кроме того нововведения коснулись иллюстраций, которые стали более округлыми и контурными, а также анимаций и обоев для чата.