WhatsApp получит возможность переносить чаты с iOS на Android

WhatsApp получит возможность передавать копию переписок с iPhone на Android-устройство, что до сих пор является странным методом переходом между устройствами. Если iOS хранит переписки в iCloud, то Android использует Google Диск.

Thank you @xdadevelopers for your recent discovery about the "Switch to Android" app, to migrate WhatsApp chat history from iOS to Android. 🤩

These screenshots show how the process works. This feature is under development and it will be available in a future update. https://t.co/FmZbXi33L2 pic.twitter.com/w7GiCUHSuS — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 28, 2021

О новой функции переноса стало известно в последней бета-версии WhatsApp. Если бета-версия сохранит возможность, то переход будет осуществляться с помощью Google Data Transfer Tool, который будет в новом приложении iOS Switch to Android от Google.

До этого разработчики WhatsApp заявили о планах создать возможность одновременной работы сразу на нескольких устройствах.