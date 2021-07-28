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Новости

WhatsApp получит возможность переносить чаты с iOS на Android

WhatsApp получит возможность передавать копию переписок с iPhone на Android-устройство, что до сих пор является странным методом переходом между устройствами. Если iOS хранит переписки в iCloud, то Android использует Google Диск.

О новой функции переноса стало известно в последней бета-версии WhatsApp. Если бета-версия сохранит возможность, то переход будет осуществляться с помощью Google Data Transfer Tool, который будет в новом приложении iOS Switch to Android от Google.

До этого разработчики WhatsApp заявили о планах создать возможность одновременной работы сразу на нескольких устройствах.

Источник:
WABetaInfo

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