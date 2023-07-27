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WhatsApp получил функцию мгновенных видеосообщений

Фото аватара
Алексей Авдеев 27 июля 2023 в 18:30

В WhatsApp появилась новая функция позволяющая отправлять короткие видеосообщения продолжительностью до 60 секунд. Аналогичная опция есть в Telegram.

Для отправки видео нужно нажать на иконку микрофона в правом нижнем углу и удерживать кнопку для записи видео. Также доступен вариант начать съемку видео, свайпнув вверх от кнопки микрофона.

Важно отметить, что по умолчанию все видеосообщения воспроизводятся без звука. Однако пользователи могут включить звук, нажав на видео.

Функция будет внедрена постепенно и в ближайшие недели она станет доступной для всех пользователей приложения WhatsApp

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Источник:
WhatsApp

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