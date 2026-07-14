Apple выпустила публичную бета-версию iOS 27 с новой Siri и настройками Liquid Glass
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Apple выпустила публичную бета-версию iOS 27 с новой Siri и настройками Liquid Glass

По данным Apple, приложения в iOS 27 могут запускаться на 30% быстрее, а новые снимки появляются в медиатеке «Фото» на 70% быстрее.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:37
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 27 с новой Siri и настройками Liquid Glass

Обновление доступно для iPhone 11 и более новых моделей, однако главные функции Siri работают только на устройствах с поддержкой Apple Intelligence.

Apple открыла публичное тестирование iOS 27. Установить бета-версию могут владельцы iPhone 11 и более новых смартфонов после регистрации в программе Apple Beta Software Program. Компания предупреждает, что тестовую систему не стоит устанавливать на основное устройство из-за возможных ошибок и проблем со стабильностью.

Главным нововведением стала обновлённая Siri на базе Apple Intelligence. Ассистент научился поддерживать непрерывный диалог, распознавать содержимое экрана и выполнять действия внутри приложений от имени пользователя. В настройках также можно изменить темп речи и выразительность голоса Siri.

Ассистента интегрировали в приложение «Камера». Siri может распознавать штрихкоды и предлагать добавить полученные данные в Wallet или «Календарь». В приложении «Фото» появились инструменты для удаления объектов, расширения границ изображения и изменения точки обзора.

В браузере Safari Siri умеет автоматически распределять вкладки, закладки и сохранённые ссылки по тематическим группам. По данным издания, ассистент также способен создавать расширения для браузера по текстовому описанию на естественном языке. Конкретные примеры работы функции пока не приводятся.

Обновлённая Siri доступна только на iPhone с поддержкой Apple Intelligence, начиная с iPhone 15 Pro. Часть возможностей может работать исключительно на iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air, однако точный список ограничений пока не раскрывается.

Интерфейс Liquid Glass не получил заметного редизайна, но стал контрастнее и легче для восприятия. В системных настройках появился отдельный ползунок, позволяющий регулировать прозрачность элементов от почти бесцветного стекла до более плотной тонировки.

Apple также заявила о повышении производительности системы. Разработчики оптимизировали планировщик задач процессора и переработали поиск в Spotlight, «Фото» и «Почте». Разблокировка смартфона, навигация по домашнему экрану и прокрутка Пункта управления должны работать плавнее. Система также быстрее переключается между Wi-Fi и мобильной сетью.

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