iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в России

По итогам первого полугодия 2026 года самым популярным смартфоном в России стал iPhone 17 с накопителем 256 ГБ.

Второе место занял iPhone 17 Pro 256 ГБ, третье — iPhone 15 128 ГБ. В пятёрку самых востребованных моделей также вошли iPhone 17 Pro Max 256 ГБ и iPhone 17 Pro Max 512 ГБ.

Всего за первые шесть месяцев 2026 года в России продали 12 млн смартфонов на сумму более 260 млрд рублей. Средняя цена устройства составила 21 957 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи смартфонов в штуках снизились на 7,8%, а в деньгах — на 5,9%. При этом средняя стоимость смартфона выросла на 2%.

По количеству проданных устройств лидером российского рынка остаётся Redmi. В пятёрку крупнейших брендов также вошли Samsung, realme, TECNO и HONOR.

В денежном выражении первое место занимает Apple. Далее идут Samsung, Redmi, HONOR и realme. Это показывает, что в массовом сегменте сильнее позиции Android-брендов, но основной объём денег на рынке по-прежнему приходится на iPhone и другие устройства премиального уровня.