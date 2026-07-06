iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в России
Новости

iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в России

Он занял первое место как по количеству проданных устройств, так и по объёму продаж в деньгах.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:25
iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в России

По итогам первого полугодия 2026 года самым популярным смартфоном в России стал iPhone 17 с накопителем 256 ГБ.

Второе место занял iPhone 17 Pro 256 ГБ, третье — iPhone 15 128 ГБ. В пятёрку самых востребованных моделей также вошли iPhone 17 Pro Max 256 ГБ и iPhone 17 Pro Max 512 ГБ.

Всего за первые шесть месяцев 2026 года в России продали 12 млн смартфонов на сумму более 260 млрд рублей. Средняя цена устройства составила 21 957 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи смартфонов в штуках снизились на 7,8%, а в деньгах — на 5,9%. При этом средняя стоимость смартфона выросла на 2%.

По количеству проданных устройств лидером российского рынка остаётся Redmi. В пятёрку крупнейших брендов также вошли Samsung, realme, TECNO и HONOR.

В денежном выражении первое место занимает Apple. Далее идут Samsung, Redmi, HONOR и realme. Это показывает, что в массовом сегменте сильнее позиции Android-брендов, но основной объём денег на рынке по-прежнему приходится на iPhone и другие устройства премиального уровня.

Обсудить

Главное по теме

Новости Складной iPhone Ultra может выйти позже iPhone 18 Pro

Первый складной iPhone может повторить сценарий iPhone X.
Новости Apple добавила в iOS 27 защиту от мошенников во время звонков и переписок Новости Стало известно, когда выйдет публичная бета iOS 27

Похожие материалы

Apple Apple больше года не может закрыть уязвимость в «Скрыть мою почту»

По данным 404 Media, она позволяет узнать реальный email пользователя, хотя сама функция должна скрывать его за случайным…

 Apple ФАС потребовала от Apple предустановить российское ПО на iPhone и iPad

Компания должна выполнить требования до 15 июля 2026 года.

 Apple В сеть утекли внутренние видео Apple с краш-тестами будущего iPhone

После кибератаки на поставщика Apple Tata Electronics в сеть попали внутренние документы и видеозаписи испытаний ещё не анонсированного…

 Apple iPhone 18 Pro может подорожать сразу на $200

Аналитическая компания IDC ожидает, что Apple существенно повысит цены на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Скидки и подборки

Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить

Последние новости

Сбер представил GigaChat 3.5 Ultra с улучшенной работой с кодом и длинными текстами Nokia выпустила кнопочные телефоны с ИИ MAX или SMS: в России готовят новые антифрод-меры Galaxy S27 Pro и S27 Ultra приписывают новую селфи-камеру Вин Дизель заявил о начале съёмок финального «Форсажа» Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Amazfit Bip Max: AMOLED на 3000 нит, GPS и до 20 дней работы за минимум денег

    Обзоры

  2. Обзор BukaTech Alan: автохолодильник на 8 литров для тех, кто устал от тёплой воды в дороге

    Обзоры

  3. Обзор realme C100x: зарядил и забыл на пару дней

    Обзоры

  4. Soundcore Space 2: обзор наушников с шумодавом и автономностью на неделю

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI MatePad Mini: похоже, у iPad mini проблемы

    Обзоры

  6. Обзор Яндекс Дропс: маленькая Станция в ушах

    Обзоры
Смотреть все обзоры