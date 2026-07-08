Складной iPhone Ultra уже запустили в массовое производство

Первый складной iPhone может выйти без заметной задержки. По данным источников в цепочке поставок Apple, устройство уже перешло в массовое производство, а запуск всё ещё ожидается осенью вместе с линейкой iPhone 18 Pro.

Как пишет китайское издание Cailian Press, дизайн складного iPhone был утверждён заранее, а сборка устройства уже началась. Источники издания также утверждают, что не слышали о переносе релиза, несмотря на слухи о сложной сборке и низком проценте годных устройств.

Похожие данные ранее приводили East Money и корейское издание The Bell. По их информации, складной iPhone уже находится в производстве, а Foxconn начала масштабный набор сотрудников для сборочных линий.

Главная интрига сейчас связана не с самим анонсом, а со сроками старта продаж. Аналитик Минг-Чи Куо ранее допускал, что Apple покажет складной iPhone в сентябре вместе с iPhone 18 Pro, но предзаказы могут начаться только в четвёртом квартале, то есть в октябре или позже. Похожий сценарий уже был с iPhone X, который представили вместе с iPhone 8, но выпустили заметно позже.

Предварительный внешний вид iPhone Ultra на фоне слухов.

Слухи о проблемах производства тоже сохраняются. The Elec сообщала, что Apple столкнулась с трудностями при тестировании шарнира, хотя большую часть проблем якобы уже удалось решить. Из-за этого стартовая партия складного iPhone может оказаться небольшой, даже если сроки презентации не изменятся.

По слухам, устройство выйдет под названием iPhone Ultra. Ему приписывают складной формат книжкой, внутренний экран на 7,8 дюйма, внешний дисплей на 5,5 дюйма, чип A20, модем Apple C2 в некоторых странах и кнопку питания с Touch ID. Ожидаемая цена в разных отчётах варьируется примерно от 2000 до 2500 долларов.

Ранее сообщалось, что Apple попросила поставщиков подготовиться к выпуску около 10 млн складных iPhone в 2026 году. Несколько месяцев назад прогноз был скромнее и составлял примерно 7–8 млн устройств.