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Новости

WhatsApp не будет блокировать пользователей после 15 мая

WhatsApp не будет блокировать учетные записи пользователей, которые не примут новую политику конфиденциальности мессенджера. Изначально она должна была вступить в силу с февраля 2021 года, но из-за крайне негативной реакции общественности изменения были перенесены на 15 мая.

Несмотря на то, что большинство пользователей приняли новую политику, мы понимаем, что у некоторых все еще не было возможности это сделать. Мы не будем удалять учетные записи 15 мая, и ни одна из них не потеряет функциональность после обновления. Мы лишь будем присылать напоминания людям в течение следующих нескольких недель.

говорится в заявлении WhatAspp

Пока неизвестно, что будет с аккаунтами, которые не примут новые правила даже после следующих «нескольких недель», а сами представителя WhatsApp данный момент не уточнили.

Новая политика конфиденциальности предполагает передачу личных данных компании Facebook. В WhatsApp подчеркнули, что соглашение связано с юридическими тонкостями, а также никаких глобальных изменений не последует. Мессенджер отправляет данные пользователей (номер телефона, имя, аватар и тд) в Facebook с 2016 года.

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