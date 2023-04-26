Официально: в один аккаунт WhatsApp можно зайти на нескольких смартфонах

Разработчики WhatsApp объявили о запуске долгожданной функции в мессенджере, позволяющей пользователям использовать один аккаунт на нескольких устройствах одновременно.

Новая опция позволяет привязывать до четырех устройств к одному аккаунту на основном смартфоне, что обеспечивает возможность использования аккаунта на пяти устройствах одновременно без необходимости выходить из аккаунта на одном устройстве, чтобы продолжить переписку на другом.

Процесс привязки дополнительных устройств выполняется таким же способом, как и в веб-версии, на планшете и в клиенте для компьютера. Если основное устройство неактивно в течение долгого времени, на всех дополнительных устройствах происходит автоматический выход из аккаунта.

Обновление уже внедряется в WhatsApp по всему миру и в ближайшие недели станет доступно всем пользователям мессенджера. Вместе с этим обновлением появится новый способ привязки дополнительных устройств: теперь сканирование QR-кода не является обязательным. Достаточно ввести свой номер телефона