Николас Кейдж исполнит главную роль в сериале по комиксу «Человек-паук Нуар»

Американская сеть MGM+ вместе с сервисом Prime Video раскрыла некоторые детали сериала «Нуар» по комиксу «Spider-Man Noir».

Проект находится в разработке ещё с 2023 года и курируется шоураннером Стивом Лайтфутом, известным по Карателю и Шантарараму. Но самое главное — уже утвержденная главная роль, которая отошла Николасу Кейджу.

Дебют сериала состоится на сервисе Amazon в более чем 240 странах и территориях, но точная дата пока что неизвестна.

Сюжет «Нуара» расскажет о частном детективе из Нью-Йорка 1930-х годов, который с трудом переживает не лучшие годы и вынужден в одиночку бороться с криминальным городом в качестве единственного супергероя. Словом, мрачно, эффектно и, местами, очень трагично.