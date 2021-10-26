Adobe представила веб-версии Photoshop и Illustrator

Adobe представила веб-версии приложений Photoshop и Illustrator. По заявлению компании это «большой шаг вперёд для совместной работы». Сообщается в корпоративном блоге.

Пользователи без подписки получат возможность просматривать, а также создавать комментарии прямо в браузере. Создатели графики смогут их увидеть в полноценной версии Photoshop или Illustrator и вносить правки из браузера.









Пока все базовые функции в веб-версии недоступны, но компания пообещала, что будет заниматься их добавлением.

Для использования виртуального Photoshop нужно обновиться до последней версии редактора, а вот для Illustrator потребуется запросить доступ к бета-тесту.