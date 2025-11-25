Adobe открыла бесплатный доступ к Photoshop Web

Adobe включила бесплатный годовой доступ к веб-версии Photoshop. Но для российских аккаунтов страница выдаёт ошибку, поэтому понадобится небольшая схема, которая уже проверена пользователями.

Как получить Photoshop Web на 12 месяцев:

Открыть Chrome или любой браузер, который поддерживает расширения Chrome (Brave, Edge тоже подойдут). Перейти в магазин Chrome и установить расширение Adobe Photoshop. Оно показывает страницу предложения только при зарубежном IP. На странице расширения нажать Start free offer. Создать новый Adobe-аккаунт. Почта должна заканчиваться на .com. Логин через Apple или Google лучше не использовать, часто срабатывает региональная блокировка. После входа нажать Start и затем Начало работы. Банковскую карту вводить не нужно, подписка активируется автоматически.

После этих шагов Photoshop Web доступен без ограничений. В веб-версии работают ключевые инструменты, включая ИИ-функции: удаление фонов, генерация изображений по тексту и замена объектов на фото.