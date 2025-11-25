Adobe открыла бесплатный доступ к Photoshop Web | The GEEK
Adobe открыла бесплатный доступ к Photoshop Web

Однако получить подписку из России можно только с обходными шагами.
Редакция The GEEK сегодня в 22:07

Adobe включила бесплатный годовой доступ к веб-версии Photoshop. Но для российских аккаунтов страница выдаёт ошибку, поэтому понадобится небольшая схема, которая уже проверена пользователями.

Как получить Photoshop Web на 12 месяцев:

  1. Открыть Chrome или любой браузер, который поддерживает расширения Chrome (Brave, Edge тоже подойдут).
  2. Перейти в магазин Chrome и установить расширение Adobe Photoshop. Оно показывает страницу предложения только при зарубежном IP.
  3. На странице расширения нажать Start free offer.
  4. Создать новый Adobe-аккаунт. Почта должна заканчиваться на .com. Логин через Apple или Google лучше не использовать, часто срабатывает региональная блокировка.
  5. После входа нажать Start и затем Начало работы.
  6. Банковскую карту вводить не нужно, подписка активируется автоматически.

После этих шагов Photoshop Web доступен без ограничений. В веб-версии работают ключевые инструменты, включая ИИ-функции: удаление фонов, генерация изображений по тексту и замена объектов на фото.

Adobe выпустила бета-версию Photoshop для Android
Adobe выпустила веб-версию Photoshop с инструментами на базе ИИ
Adobe открыла для России доступ к загрузке своих продуктов
Adobe разрешила продлять лицензии на Photoshop в России
Adobe представила веб-версии Photoshop и Illustrator
Adobe Photoshop научился дорисовывать изображение

