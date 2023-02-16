Warner Bros начала работу над фильмом «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Как сообщает издание The Sun со ссылкой на собственные источники, киностудия Warner Bros. начала работу над новым фильмом по вселенной Гарри Поттера под названием «Гарри Поттер и проклятое дитя».

По словам источника изнутри студии, уже после успешной постановки пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» в Лондоне появилась идея о создании нового фильма. Однако проект находится на ранних стадиях разработки, и пока нет официального подтверждения.

«Все мечтают, чтобы вернулись основные звезды фильма, включая Дэниела Рэдклиффа, но пока говорить об этом рано. Все, кто работает над проектом, хотят позвать Дэниела, но сначала нужно решить, сколько будет фильмов, получить сценарий и определиться с бюджетом» отметил источник The Sun

Стоит отметить, что «Гарри Поттер и проклятое дитя» — это продолжение истории Гарри Поттера, рассказывающее о его сыне Альбусе Северусе Поттере, который пытается справиться с наследством своего отца. Пьеса была написана Джеком Торном на основе истории, которую он придумал вместе с Джоан Роулинг и режиссером Джоном Тиффани.

Если картина действительно получит продолжение, то поклонники снова увидят любимых персонажей на большом экране. Ранее было сообщено, что Дэниел Рэдклифф заявлял, что не хочет играть Гарри Поттера в новых фильмах, однако, возможно, его убедят изменить свое мнение.