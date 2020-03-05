Опубликованы характеристики будущего Redmi Note 9 Pro

Многие источники публикуют предполагаемые характеристики нового Redmi Note 9 Pro, выход которого ожидается на 12 марта этого года. Ресурс Gizmochina собрал их в общую картину и вот что получилось.

Устройство получит экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением FullHD+. Ожидается, что частота обновления изображения составит не менее 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев будет расположен на боковой панели.

Смартфон будет построен на базе однокристальной системы Snapdragon 720G, объем оперативной памяти составит от 4 до 6 ГБ.

Redmi Note 9 Pro получит основную камеру на 64 Мп с четырьмя датчиками изображения. Разрешение фронтальной камеры пока неизвестно, ясно только, что она будет встроена в верхний левый угол экрана.

Емкость аккумулятора составит от 4500 до 5000 мА/ч, будет поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 27 Вт.

Смартфон будет доступен в нескольких цветах: Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black. Стоимость новинки ожидается на уровне $200.