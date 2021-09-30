Выяснилась мощность зарядки iPhone 13 Pro Max

Появились свежие данные о смартфоне iPhone 13 Pro Max. Тесты ChargerLAB показывают, что мощность зарядки у него выше, чем у предшественника: 27 Вт против 22 Вт у 12 Pro Max. Хотя Apple этого не упоминала.

Как отмечается, для такой мощности надо использовать блок питания на 30 и более ватт с поддержкой технологии Power Delivery. Например, подойдёт версия от MacBook Air. Цена такого блока — $49 или 5 490 рублей.

При этом источник отмечает, что смартфон может сильно нагреваться в процессе, так что мощность будет падать.

Отметим, что данных по iPhone 13 Pro пока нет. Можно предположить, что там тоже увеличили показатели на 5 Вт, но это пока только догадки. А вот базовые модели iPhone 13 и 13 mini остались на прежнем уровне.