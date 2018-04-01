Вышла портативная игровая консоль с картриджами от «Денди»

Компания My Arcade представила портативную игровую консоль Retro Champ. Это почти «денди», только в современном обличье.

У новинки 7-дюймовый дисплей и поддержка разных типов картриджей. Например, таких как Nintendo Entertainment System (NES) и Famicom (денди). Так что расчехляйте все что у вас завалялось из старых игр и вперёд. Портативной «легенды» хватит на 3-5 часов.

К Retro Champ можно подключить два беспроводных геймпада для игры с кем-то, а также сопрячь с телевизором через HDMI-кабель.

В комплекте не идут картриджи и геймпады, их нужно приобретать отдельно.

Стоимость новой «игрушки» составляет $79.