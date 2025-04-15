Яндекс представил умную IP-камеру с Алисой

Яндекс анонсировал первую IP-камеру в экосистеме «Умного дома». Устройство поддерживает трансляцию в реальном времени, запись на карту памяти или в облако, а при обнаружении движения или человека отправляет уведомления на смартфон.

Камеру можно встроить в сценарии умного дома — например, чтобы запись начиналась после команды «Алиса, я ухожу». Управление доступно через приложение «Дом с Алисой» или голосом.

Съёмка ведётся в разрешении до 2K QHD, угол обзора — 103°, есть поворотный механизм на 350° и режим приватности. Камеру можно отключить голосом или кнопкой Mute, как на Яндекс Станциях.

Продажи начнутся в июне.