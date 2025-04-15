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Яндекс представил умную IP-камеру с Алисой

IP-камеру можно встроить в экосистему умного дома — для подключения достаточно приложения «Дом с Алисой» и Wi-Fi.
Glavred
Богдан Дегтярев 15 апреля 2025 в 13:05

Яндекс анонсировал первую IP-камеру в экосистеме «Умного дома». Устройство поддерживает трансляцию в реальном времени, запись на карту памяти или в облако, а при обнаружении движения или человека отправляет уведомления на смартфон.

Камеру можно встроить в сценарии умного дома — например, чтобы запись начиналась после команды «Алиса, я ухожу». Управление доступно через приложение «Дом с Алисой» или голосом.

Яндекс представил умную IP-камеру с Алисой

Съёмка ведётся в разрешении до 2K QHD, угол обзора — 103°, есть поворотный механизм на 350° и режим приватности. Камеру можно отключить голосом или кнопкой Mute, как на Яндекс Станциях.

Продажи начнутся в июне.

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Источник:
The GEEK
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK, фанат технологий и идей, которыми невозможно не поделиться. Веду Телеграм-канал — по делу, с душой и без лишнего шума✌️
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