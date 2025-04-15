Алиса научилась управлять автомобилем — Яндекс показал новую мультимедийную платформу

Яндекс представил прототип обновлённой платформы Яндекс Авто. Теперь Алиса может управлять не только мультимедиа, но и функциями автомобиля: климат-контролем, стеклоподъёмниками, подогревом сидений и рулём. Все команды можно отдавать голосом — не отвлекаясь от дороги.

Платформа интегрирована с «умным домом». Например, по команде «Алиса, прогрей машину» — авто готовится к поездке, а по пути домой ассистент может включить свет или кондиционер в квартире.

Платформа работает даже без интернета — голосовые команды обрабатываются локально. Интеграция возможна двумя способами: с интерфейсом производителя или с полным интерфейсом Яндекса на Android Automotive OS.

Яндекс Авто используется с 2017 года, сейчас платформа установлена, в частности, в автомобилях LADA.