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Алиса научилась управлять автомобилем — Яндекс показал новую мультимедийную платформу

AI-ассистент сможет открыть в машине окно, разблокировать двери, включить обогрев сидений и руля, настроить подсветку, включить массаж и многое другое.
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Богдан Дегтярев 15 апреля 2025 в 13:13

Яндекс представил прототип обновлённой платформы Яндекс Авто. Теперь Алиса может управлять не только мультимедиа, но и функциями автомобиля: климат-контролем, стеклоподъёмниками, подогревом сидений и рулём. Все команды можно отдавать голосом — не отвлекаясь от дороги.

Алиса научилась управлять автомобилем — Яндекс показал новую мультимедийную платформу
Алиса научилась управлять автомобилем — Яндекс показал новую мультимедийную платформу

Платформа интегрирована с «умным домом». Например, по команде «Алиса, прогрей машину» — авто готовится к поездке, а по пути домой ассистент может включить свет или кондиционер в квартире.

Алиса научилась управлять автомобилем — Яндекс показал новую мультимедийную платформу
Алиса научилась управлять автомобилем — Яндекс показал новую мультимедийную платформу
Алиса научилась управлять автомобилем — Яндекс показал новую мультимедийную платформу

Платформа работает даже без интернета — голосовые команды обрабатываются локально. Интеграция возможна двумя способами: с интерфейсом производителя или с полным интерфейсом Яндекса на Android Automotive OS.

Яндекс Авто используется с 2017 года, сейчас платформа установлена, в частности, в автомобилях LADA.

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Источник:
The GEEK
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK, фанат технологий и идей, которыми невозможно не поделиться. Веду Телеграм-канал — по делу, с душой и без лишнего шума✌️
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