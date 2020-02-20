Вышла публичная iOS 13.4 Beta 2

Apple выпустила публичную iOS 13.4 Beta 2 для всех желающих. Сборка под номером 17E5233g включает в себя изменения в некоторых элементах, повышение стабильности в работе системы и исправление ошибок.
В приложении Почта изменились расположения кнопок. Кнопка для создания нового письма заняла логичное место справа.
Через Сообщения стало возможно делиться электронными ключами от автомобиля. Отправить ключ можно только в личной переписке, а подтвердить личность нужно через Face ID или Touch ID.
И особо незначительным изменения подверглась иконка загрузки в приложении Локатор.
Общий размер апдейта составляет 460 МБ. Для её установки нужно быть участником бета-тестирования Apple.
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