iOS 13.4 может высылать цифровые ключи для автомобиля
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Новости

iOS 13.4 может высылать цифровые ключи для автомобиля

Apple является одной из самых технологичных и инновационных компаний. Например, она участвует в консорциуме для автомобильных разработок, где сейчас во всю ведется внедрение технологии Digital Key 2.0, работающей на основе технологии NFC.

Apple, в свою очередь, немного модернизировала эту возможность под себя, выпустив собственное приложение «CarKey», которое будет работать совместно с автомобилями, у которых есть опция CarPlay. 

Apple Car

Если верить данным, что были обнаружены в начальной бета-версии iOS 13.4, то Apple работает над новой версией этой функции. Это позволит владельцам авто (и не только) с помощью iPhone или Apple Watch пользоваться автомобилем с поддержкой функции CarPlay. А ключи, которые находятся в приложении Wallet, можно будет передавать другим людям, которым доверяет владелец, с помощью iMessage.

Сделать это можно лишь в приватном чате, а вот в групповых беседах это делать нельзя в целях безопасности. Теперь, если вы передаете ключи для пользования автомобилем другому человеку, он получит сообщение: «(Владелец транспортного средства) предложил вам использовать (модель авто) с доступом разблокировки и вождения». Причем доступ может быть, как постоянный (член семьи), так и временный (механик).

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Кстати, во избежание неприятных ситуаций с безопасностью, каждый доступ к автомобилю осуществляется с помощью функции «CarKey» и подтверждается с помощью идентификации личности. То есть совладелец, который получил ключи, должен пройти верификацию с помощью Face ID или Touch ID. Эта функция очень полезная, но пока неизвестно, когда она появится в общем доступе. Есть мнение, что она появится с выходом iOS 13.4, ориентировочно 31 марта.

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