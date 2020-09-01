Вышла предварительная сборка Windows 10 20215

Microsoft выпустила очередное обновление для Windows 10. Нет, не пугайтесь, пока никаких неполадок в работе обновления с номером 20215 обнаружено не было. Наоборот, оно привнесло ряд изменений, коснувшихся стабильности работы системы. Также стоит отметить несколько визуальных улучшений, например, темный режим при поиске в ОС.

Так, особенно пользователи будут рады темной теме, которая появляется автоматически при поиске в панели задач Windows 10. Для того чтобы это реализовать на своем устройстве, нужно активировать общесистемную темную тему. По всей видимости, внедрение темной темы – это дань современному тренду, ведь сейчас почти на каждом устройстве или приложении, можно в настройках активировать эту возможность. Кстати, это очень хорошее решения для работы в темное время суток, ведь нагрузка на глаза существенно снижается.

Если же говорить об исправлениях в системе, то здесь сразу стоит обратить внимание на удаление ошибки, которая приводила к зависанию Windows Security. Это же коснулось и сбоев в его работе, когда производился переход на страницу исключений. Также исправлена ошибка при создании точки восстановления еще до обновления браузера Microsoft Edge, которая приводила к нестабильной работе браузера.

Решена и ошибка, при которой не показывались оповещения в области уведомлений для перезагрузки после установки обновлений. Решена ошибка, которая влияла на работу системы голосового ввода. Вообще, в этом обновлении очень много изменений, которые практически не видны невооруженным глазом. Для ознакомления со всеми нововведениями можно посетить блог разработчиков.