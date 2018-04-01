Вышла новая колонка JBL Pulse 4
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Вышла новая колонка JBL Pulse 4

Компания Harman представила портативную беспроводную колонку JBL Pulse 4. Это уже четвёртое поколение колонок со светодиодной подсветкой, которая работает в такт музыке для оживления атмосферы.

Мощность гаджета составляет 20 Вт. Подсветка высокого разрешения теперь размещена по всей площади устройства. Колонка оснащена защитой IPX7, которая выдержит погружение в воду на глубину 1 метр до 30 минут.

Jbl Pulse 4

Фирменное приложение JBL Connect позволяет выбрать нужный оттенок, эффект и режим работы. Кроме того, через камеру смартфона она может подстраиваться под цвет объектов.

  • Jbl Pulse4 Together 013
  • Jbl Pulse4 Hero Black 005
  • Jbl Pulse4 Front Black 483
  • Jbl Pulse4 Front Black Phone

Время работы составляет 12 часов в режиме проигрывания музыки. Зарядка происходит через порт USB-C. Также для синхронного воспроизведения музыки с разных устройств, используется поддержка технологии Partyboost.

Стоимость беспроводной колонки JBL Pulse 4 составляет 12 990 рублей.

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