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Вышла iOS 17.1. Что нового?

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Валентин Снежин 25 октября 2023 в 22:34

Apple выпустила публичную версию iOS 17.1 для всех желающих. Обновление приносит изменения в плеер Apple Music, когда можно добавить музыкальный трек нажатием на «Избранное». Это добавляет композицию в библиотеку и улучшает рекомендации сервиса.

Передавать данные через AirDrop теперь можно не только по Wi-Fi, но и через сотовую связь. Это особенно может пригодиться, если передавать большой объём файлов, а стоять рядом с передаваемым устройством нет времени.

В настройках можно изменить режим «Ожидания» для работы дисплея. Он может отключаться автоматически, через 20 секунд или никогда.

Во всех айфонах с вырезом Dynamic Island теперь отображается иконка фонарика, если он активирован.

На обои можно поставить сразу несколько избранных фотографий. Они будут меняться в автоматическом режиме.

Другие нововведения:

  • В режиме «Доступность» теперь черный фон;
  • iOS получила поддержку геймпада Nintendo Switch N64;
  • Исправлена ошибка, когда iPhone 15 мог заряжаться больше 80%, несмотря на заданные ограничения;
  • Программируемая кнопка «Действия» больше не срабатывать, если iPhone 15 Pro находится в кармане.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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