Вышла iOS 17.1. Что нового?

Apple выпустила публичную версию iOS 17.1 для всех желающих. Обновление приносит изменения в плеер Apple Music, когда можно добавить музыкальный трек нажатием на «Избранное». Это добавляет композицию в библиотеку и улучшает рекомендации сервиса.

Передавать данные через AirDrop теперь можно не только по Wi-Fi, но и через сотовую связь. Это особенно может пригодиться, если передавать большой объём файлов, а стоять рядом с передаваемым устройством нет времени.

В настройках можно изменить режим «Ожидания» для работы дисплея. Он может отключаться автоматически, через 20 секунд или никогда.

Во всех айфонах с вырезом Dynamic Island теперь отображается иконка фонарика, если он активирован.

На обои можно поставить сразу несколько избранных фотографий. Они будут меняться в автоматическом режиме.

Другие нововведения:

В режиме «Доступность» теперь черный фон;

iOS получила поддержку геймпада Nintendo Switch N64;

Исправлена ошибка, когда iPhone 15 мог заряжаться больше 80%, несмотря на заданные ограничения;

Программируемая кнопка «Действия» больше не срабатывать, если iPhone 15 Pro находится в кармане.