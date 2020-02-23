Вышла игра про «Гарри Поттера» на базе Minecraft

Буквально три месяца назад талантливые мододелы продемонстрировали вселенную Гарри Поттера на базе Minecraft. Теперь почувствовать себя волшебником может каждый, потому что состоялся официальный релиз мода.

Команда The Floo Network воссоздала все именитые локации из фильма, а на общую разработку мода ушло около четырёх лет.

В моде есть буквально всё – Хогвартс со всеми тайнами, поле для Квиддича, Косой Переулок и множество других ключевых мест. Кроме них, разработчики потрудились над собственными мини-играми и головоломками.

Загрузить карту можно бесплатно и при желании задонатить авторам. Для работы потребуется Java Minecraft 1.13.2.