Вышел Xiaomi Pad 6S Pro 12.4: планшет с батареей 10000 мАч и рекордной зарядкой 120 Вт

Сегодня Xiaomi расширила свой ассортимент, представив вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 14 Ultra новый планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. «Сердцем» устройства стал Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
Характеристики Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Дисплей: 12,4 дюйма, IPS-экран, 3K, 3:2, 144 Гц, 900 нит
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- ОЗУ: 8/12/16 ГБ
- ПЗУ: 256/512/1024 ГБ
- Камера: основная — 50 Мп, датчик глубины — 2 Мп, фронтальная — 20 Мп
- Батарея: 10000 мАч, быстрая проводная зарядка (120 Вт)
- ОС: HyperOS
Планшет сохраняет фирменный дизайн серии Pad 6, в частности он получил большой экран с закругленными углами, плоские грани и квадратный блок камер. Устройство имеет четыре динамика, поддерживает последнее поколение Wi-Fi 7 и оснащено NFC-модулем. Цены в Китае следующие:
- 8 ГБ + 256 ГБ — 3299 юаней (~ 42 200 рублей)
- 12 ГБ + 256 ГБ — 3599 юаней (~ 46 000 рублей)
- 12 ГБ + 512 ГБ — 3999 юаней (~ 51 200 рублей)
- 16 ГБ + 1024 ГБ — 4499 юаней (~ 57 600 рублей)