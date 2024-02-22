Вышел Xiaomi Pad 6S Pro 12.4: планшет с батареей 10000 мАч и рекордной зарядкой 120 Вт

Сегодня Xiaomi расширила свой ассортимент, представив вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 14 Ultra новый планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. «Сердцем» устройства стал Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Характеристики Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Дисплей: 12,4 дюйма, IPS-экран, 3K, 3:2, 144 Гц, 900 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

ОЗУ: 8/12/16 ГБ

ПЗУ: 256/512/1024 ГБ

Камера: основная — 50 Мп, датчик глубины — 2 Мп, фронтальная — 20 Мп

Батарея: 10000 мАч, быстрая проводная зарядка (120 Вт)

ОС: HyperOS

Планшет сохраняет фирменный дизайн серии Pad 6, в частности он получил большой экран с закругленными углами, плоские грани и квадратный блок камер. Устройство имеет четыре динамика, поддерживает последнее поколение Wi-Fi 7 и оснащено NFC-модулем. Цены в Китае следующие:

8 ГБ + 256 ГБ — 3299 юаней (~ 42 200 рублей)

12 ГБ + 256 ГБ — 3599 юаней (~ 46 000 рублей)

12 ГБ + 512 ГБ — 3999 юаней (~ 51 200 рублей)

16 ГБ + 1024 ГБ — 4499 юаней (~ 57 600 рублей)