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Вышел Xiaomi Pad 6S Pro 12.4: планшет с батареей 10000 мАч и рекордной зарядкой 120 Вт

Сегодня Xiaomi расширила свой ассортимент, представив вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 14 Ultra новый планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. «Сердцем» устройства стал Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Характеристики Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

  • Дисплей: 12,4 дюйма, IPS-экран, 3K, 3:2, 144 Гц, 900 нит
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • ОЗУ: 8/12/16 ГБ
  • ПЗУ: 256/512/1024 ГБ
  • Камера: основная — 50 Мп, датчик глубины — 2 Мп, фронтальная — 20 Мп
  • Батарея: 10000 мАч, быстрая проводная зарядка (120 Вт)
  • ОС: HyperOS

Планшет сохраняет фирменный дизайн серии Pad 6, в частности он получил большой экран с закругленными углами, плоские грани и квадратный блок камер. Устройство имеет четыре динамика, поддерживает последнее поколение Wi-Fi 7 и оснащено NFC-модулем. Цены в Китае следующие:

  • 8 ГБ + 256 ГБ — 3299 юаней (~ 42 200 рублей)
  • 12 ГБ + 256 ГБ — 3599 юаней (~ 46 000 рублей)
  • 12 ГБ + 512 ГБ — 3999 юаней (~ 51 200 рублей)
  • 16 ГБ + 1024 ГБ — 4499 юаней (~ 57 600 рублей)

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Источник:
Xiaomi
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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