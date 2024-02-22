Представлен Xiaomi 14 Ultra: камерофон с дюймовым датчиком и флагманским процессором

22 февраля в Китае был представлен новый флагман Xiaomi 14 Ultra. Его особенностью стал усовершенствованный блок камер с оптикой от Leica, а также ряд впечатляющих характеристик, включая передовой процессор, емкую батарею, водонепроницаемость и высококачественный экран.

Характеристики Xiaomi 14 Ultra

Габариты: 75,3×161,4×9,2 мм, 224 г (модель из эко-кожи), 229,5 г (модель из керамики)

Дисплей: 6,73 дюйма, 3200×1440, AMOLED LTPO, 1–120 Гц, до 3000 нит, HDR10+, защитное стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 12/16 ГБ (LPDDR5X)

ПЗУ: 256/512/1024 ГБ (UFS 4.0)

Камера: основная Sony LYT-900 (50 Мп, 1″, с переменной диафрагмой до f/1.63); телеобъектив (50 Мп, f/3.0, 3,2-кратный оптический зум); телеобъектив (50 Мп, f/3.0, 5-кратный оптический зум); широкоугольная (50 Мп, f/1.8); фронтальная (32 Мп)

Батарея: 5300 мАч, быстрая проводная зарядка (90 Вт), беспроводная зарядка (80 Вт)

Связь: USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, Dual SIM

Корпус устройства защищен по стандарту IP68 и выполнен с использованием технологии Dragon Armor Architecture. Смартфон не получил титановую рамку, вместо нее упрочненная алюминиевая. Однако, в продажу поступит специальная версия в титановом корпусе (сплав TC4).

Xiaomi также анонсировала специальный «набор фотографа», включающий кольца светофильтра и пауэрбанк на 1500 мАч, который имеет специальную кнопку для запуска съемки видео.

Xiaomi 14 Ultra доступен в белом и черном цветах с отделкой из экокожи на задней панели, и синий вариант из керамики. Цены в Китае следующие:

12 ГБ + 256 ГБ — 6499 юаней (~83200 рублей)

16 ГБ + 512 ГБ — 6999 юаней (~89600 рублей)

16 ГБ + 1 ТБ — 7799 юаней (~99900 рублей)

16 ГБ + 1 ТБ (титановый) — 8799 юаней (~112600 рублей)