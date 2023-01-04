Вышел OnePlus 11 5G с новым дизайном и камерой от Hasselblad

OnePlus анонсировала в Китае новый флагманский смартфон OnePlus 11. Модель получила все улучшения прошлых поколений, а также быструю память UFS 4.0 и LPDDR5X, а также актуальный мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Смартфон имеет 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 3216×1440 точек и частотой обновления от 1 до 120 Гц. В качестве чипсета используется Snapdragon 8 Gen 2 в паре с 12/16 ГБ оперативной типа LPDDR5X и 256/512 ГБ постоянной памяти типа UFS 4.0.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Всего за 25 минут смартфон можно зарядиться с 0 до 50%.

Корпус новинки получил стеклянную поверхность Gorilla Glass 7 с рамкой из алюминиевого сплава. Есть защита от пыли и брызг воды по стандарту IP54. По бокам размещены стереодинамики с конфигурацией Dolby Atmos. Также внутри устройства размещается движок для тактильной отдачи и теплоотводящая камера площадью 3685 мм².

Основной блок камеры от Hasselblad заметно выделяется на корпусе смартфона. В нём разместились модули на 50+48+32 Мп. Фронтальная камера получила разрешение на 16 Мп.

Работает устройство на Android 13 с фирменной оболочкой СolorOS 13.

Стоимость OnePlus 11 для Китая:

OnePlus 11 12+256 ГБ — 3999 юаней (около 41 тыс. рублей);

OnePlus 11 16+256 ГБ — 4399 юаней (около 45 тыс. рублей);

OnePlus 11 16+512 ГБ — 4899 юаней (около 51 тыс. рублей).

Продажи на китайском рынке начинаются 9 января. Глобальная презентация OnePlus 11 ожидается 7 февраля.