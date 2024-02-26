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Вышел nubia Flip 5G – самый дешевый складной смартфон на рынке

26 сентября представлен складной смартфон nubia Flip 5G. Это первая раскладушка компании, однако, в Японии устройство вышло под названием ZTE Libero Flip.

Характеристики nubia Flip 5G

  • Основной дисплей: 6,9 дюйма, AMOLED, 2790×1188, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц
  • Дополнительный дисплей: 1,43 дюйма, AMOLED, 466×466 (круглый), 60 Гц
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
  • ОЗУ: 8/12 ГБ
  • ПЗУ: 256/512 ГБ
  • Аккумулятор: 4310 мАч, быстрая зарядка 33 Вт
  • Камеры: основная – 50 Мп, дополнительная – 2 Мп; фронтальная камера – 16 Мп
  • ОС: Android 14

Дополнительный экран nubia Flip получил возможность активации камеры, записи видео, отслеживания шагов, информации о погоде и управления воспроизведением музыки. С одной стороны, у современных раскладушек такой функционал не вызывает ничего кроме смеха, например, если сравнивать с OPPO Find N3 Flip (обзор).

Но на другой чаше весов – стоимость. На американском рынке цена устройства установлена на уровне $599 (~ 55500 рублей), тогда как в Японии модель Libero Flip предлагается по цене $420 (~ 38900 рублей). Получается, это самые доступные раскладушки на рынке на данный момент.

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Источник:
ITHome
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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