Вышел nubia Flip 5G – самый дешевый складной смартфон на рынке

26 сентября представлен складной смартфон nubia Flip 5G. Это первая раскладушка компании, однако, в Японии устройство вышло под названием ZTE Libero Flip.

Характеристики nubia Flip 5G

Основной дисплей: 6,9 дюйма, AMOLED, 2790×1188, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц

Дополнительный дисплей: 1,43 дюйма, AMOLED, 466×466 (круглый), 60 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

ОЗУ: 8/12 ГБ

ПЗУ: 256/512 ГБ

Аккумулятор: 4310 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

Камеры: основная – 50 Мп, дополнительная – 2 Мп; фронтальная камера – 16 Мп

ОС: Android 14

Дополнительный экран nubia Flip получил возможность активации камеры, записи видео, отслеживания шагов, информации о погоде и управления воспроизведением музыки. С одной стороны, у современных раскладушек такой функционал не вызывает ничего кроме смеха, например, если сравнивать с OPPO Find N3 Flip (обзор).

Но на другой чаше весов – стоимость. На американском рынке цена устройства установлена на уровне $599 (~ 55500 рублей), тогда как в Японии модель Libero Flip предлагается по цене $420 (~ 38900 рублей). Получается, это самые доступные раскладушки на рынке на данный момент.