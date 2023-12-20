ZTE работает над складным смартфоном Nubia Flip 5G формфактора Galaxy Z Flip5

Ранее инсайдеры заявляли, что в разработке находится складной смартфон Nubia Z60 Fold горизонтального формфактора как Samsung Galaxy Z Fold5, но похоже, компания работает и над вертикальным устройством со складным дисплеем формата как у Galaxy Z Flip5.

Об этом сообщило профильное издание GSMChina, которое обнаружило название Nubia Flip 5G и связанный с ним номер модели NX724J в базе данных GSMA IMEI. К сожалению, никаких технических подробностей по смартфону нет, но ожидается, что девайс может получить флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3 и дисплей со скрытой подэкранной сёлфи-камерой.

Анонс складных смартфонов Nubia Z60 Fold и Nubia Flip 5G может состояться в первом квартале 2024 года.