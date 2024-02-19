ZTE представила раскладушку Libero Flip дешевле 40 000 рублей: самая доступная на рынке

Компания ZTE анонсировала запуск своей первой раскладушки Libero Flip. При этом пока устройство будет доступно только в Японии у оператора Y!Mobile.

Отличительной чертой Libero Flip является его стоимость – 63 000 йен или примерно 38 800 рублей по текущему обменному курсу, без учета возможных скидок при подписании контракта.

Характеристики ZTE Libero Flip

Габариты: в сложенном виде – 88х76х15,5 мм; в разложенном виде – 170х76х7,3 мм; 213 г

Основной дисплей: 6,9 дюйма, 2790×1188, AMOLED,

Дополнительный дисплей: 1,43 дюйма, 466×466 (круглый), AMOLED

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

ОЗУ: 6 ГБ

ПЗУ: 128 ГБ

Камеры: основная – 50 Мп, дополнительная – 2 Мп; фронтальная камера – 16 Мп

Защита: IP42, сканер отпечатков пальцев

Аккумулятор: 4310 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт

Связь: LTE, 5G, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Устройство предлагается в трех цветовых решениях: золотом, белом и синем. В раскрытом состоянии его ширина составляет 76 мм, толщина – 7,3 мм, а в сложенном – 15,5 мм. Вес гаджета приблизительно равен 213 граммам. Продажи ZTE Libero Flip стартуют 29 февраля.