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ZTE представила раскладушку Libero Flip дешевле 40 000 рублей: самая доступная на рынке

Компания ZTE анонсировала запуск своей первой раскладушки Libero Flip. При этом пока устройство будет доступно только в Японии у оператора Y!Mobile.

Отличительной чертой Libero Flip является его стоимость – 63 000 йен или примерно 38 800 рублей по текущему обменному курсу, без учета возможных скидок при подписании контракта.

Характеристики ZTE Libero Flip

  • Габариты: в сложенном виде – 88х76х15,5 мм; в разложенном виде – 170х76х7,3 мм; 213 г
  • Основной дисплей: 6,9 дюйма, 2790×1188, AMOLED,
  • Дополнительный дисплей: 1,43 дюйма, 466×466 (круглый), AMOLED
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
  • ОЗУ: 6 ГБ
  • ПЗУ: 128 ГБ
  • Камеры: основная – 50 Мп, дополнительная – 2 Мп; фронтальная камера – 16 Мп
  • Защита: IP42, сканер отпечатков пальцев
  • Аккумулятор: 4310 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт
  • Связь: LTE, 5G, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Устройство предлагается в трех цветовых решениях: золотом, белом и синем. В раскрытом состоянии его ширина составляет 76 мм, толщина – 7,3 мм, а в сложенном – 15,5 мм. Вес гаджета приблизительно равен 213 граммам. Продажи ZTE Libero Flip стартуют 29 февраля.

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Источник:
Y!Mobile
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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