Выручка Apple от продаж iPhone снизилась на 10,5%: отчет за второй финансовый квартал

Apple представила отчет за второй финансовый квартал 2024 года, согласно которому выручка и чистая прибыль сократились. Несмотря на это, показатели превзошли ожидания аналитиков.

Общий объем выручки за квартал составил $90,8 млрд, что на $4 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль – $23,6 млрд с разводненной прибылью на акцию $1,53, в сравнении с $24,1 млрд и $1,52 годом ранее.

Квартальная выручка по продуктам следующая:

iPhone – $45,96 млрд (-10,5%)

Mac – $7,45 млрд (+3,9%)

iPad – $5,56 млрд (-16,7%)

Носимые устройства и аксессуары – $7,91 млрд (-9,6%)

Сервисная выручка, включая App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud, выросла на 14% и составила $23,87 млрд. Валовая маржа за квартал составила 46,6%, что выше, чем 44,3% годом ранее.

Продажи компании в Китае, Гонконге и Тайване снизились с $17,8 млрд в прошлом году до $16,4 млрд. В Северной и Южной Америке выручка уменьшилась с $37,8 млрд до $37,3 млрд, в Европе – выросла с $23,95 млрд до $24,1 млрд, а в Японии – сократилась с $7,2 млрд до $6,3 млрд.

Кроме того, Apple расширила программу обратного выкупа акций на $110 млрд и увеличила размер квартальных дивидендов до 25 центов на акцию.