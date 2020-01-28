Выход раскладушки Motorola Razr снова перенесли

Вчера американский оператор Verizon открыл предзаказы на раскладушку Motorola Razr. Но, как оказалось, выход смартфона в очередной раз задерживается.

Причиной переноса стал высокий спрос на новинку. Производитель рассчитывал на меньшее количество заказов и не подготовил достаточного количества устройств к старту продаж. Напомним, что гибкую раскладушку Razr представили ещё в ноябре 2019 года, но до пользователей она так и не дошла.

Выход смартфона сместился почти на две недели — с 6 на 18 февраля. Новая дата просто обновилась на официальном сайте Motorola и Verizon, сами компании никаких подробностей на этот счёт не давали.

Кстати, тем кто собирается приобрести Motorola Razr, стоит ознакомиться с инструкцией по использованию гаджета. Спойлер: нужно быть бережливым и аккуратным.