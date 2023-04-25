Motorola опубликовала новый тизер раскладушки Razr с увеличенным внешним дисплеем

Motorola опубликовала новый тизер раскладушки Razr, а топ-менеджер компании Чэнь Цзинь рассказал о внешнем дисплее устройства.

Сообщается, что диагональ экрана будет 3,5-дюймовая. Это рекордный показатель для современных раскладушек, например, по сравнению с Razr 2022 он увеличен на 30%. Упоминается, что 3,5-дюймовый дисплей получил iPhone первого поколения, дав людям «понимание крупных экранов».

По слухам, раскладушки выпустят две: базовую Razr и Razr+. Тизеры могут относиться как раз к последней версии.

Ранее уже появлялся еще один тизер грядущего складного Motorola Razr. Представить новинку должны 1 июня.