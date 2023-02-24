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Стала известна дата анонса раскладушки Motorola Razr 2023

Популярный журналист Эван Бласс рассказал, когда стоит ждать выход раскладушки Motorola Razr 2023. По его словам, анонс состоится летом этого года, раньше презентации Samsung Galaxy Z Flip 5.

Motorola Razr 2023 упоминается под своим кодовым названием Juno. Его дата анонса — 1 июня. Скорее всего, в ближайшие месяцы начнут активно появляться всевозможные тизеры и утечки.

По слухам, раскладушка Razr 2023 получит процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 и увеличенный 3,5-дюймовый внешний дисплей.

Также Эван Бласс упомянул, что помимо нового поколения Razr, производитель работает над еще одним складным смартфоном. Его кодовое название — “Venus”. Конфигурации пока не известны, но это может оказаться настоящий флагман с чипом Snapdragon 8 Gen 2.

Посмотреть рендеры Motorola Razr 2023 можно тут.

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Источник:
Gizmochina

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