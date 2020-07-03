Появились рендеры новой раскладушки Motorola RAZR 2020

В прошлом году Motorola выпустила смартфон-раскладушку Razr с гибким OLED-дисплеем. Смартфон был тепло принят пользователями, но имел худшие характеристики по сравнению с существующими флагманскими моделями в 2019 году. Но это не помешало Motorola наметить планы по выпуску RAZR 2020, который уже находится в разработке.

Прямо сейчас рендеры RAZR 2020 просочились в интернет благодаря известному инсайдеру Эвану Блассу (@evleaks). Согласно его сообщениям, телефон носит кодовое имя Odyssey и также известен как RAZR 5G. Это очевидно, потому что он будет работать на Snapdragon 765G, который поддерживает работу с сетями 5G. На изображениях мы видим смартфон в цвете Mercury Silver. Конструкция девайса, судя по представленным рендерам, схожа с RAZR, выпущенным в прошлом году.

Рендеры evleaks

Ожидается, что Motorola Razr 5G получит 6,2-дюймовый гибкий дисплей Flex View P-OLED. Он может поставляться с дополнительным экраном Quick View G-OLED размером 2,7 дюйма. Ожидается, что принадлежащая Lenovo компания выпустит Razr 5G с улучшенными камерами по сравнению с его вариантом 4G LTE. Вместо 5-мегапиксельной фронтальной камеры в Razr 5G, скорее всего, будет установлен 20-мегапиксельная селфи-камера. Задняя 16-мегапиксельная камера может быть заменена на 48-мегапиксельный сенсор Samsung GM1.

Кроме того, RAZR 2020 был сертифицирован 3C в Китае, что свидетельствует о наличии поддержки быстрой зарядки 18 Вт по сравнению с 15 Вт у его предшественника. Также ожидается, что Razr 5G получит батарею емкостью 2845 мАч. Это немного больше, если сравнивать с батареей емкостью 2510 мАч на Razr 4G. Официальной информации о том, когда будет выпущен складной смартфон RAZR 2020, пока нет.