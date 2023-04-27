Раскладушка Motorola Razr 40 Ultra получит большой внешний дисплей с поддержкой тем оформления

Популярный инсайдер Evleaks опубликовал пресс-рендеры будущего складного смартфона Motorola Razr 40 Ultra. Эта модель станет флагманской раскладушкой в линейке Motorola 2023 года.

На изображениях можно увидеть дисплей, занимающий всю площадь тыльной стороны смартфона. Также в дисплее имеются вырезы для двойной камеры и вспышки. Именно такой дизайн был раскрыт на чертежах несколько месяцев назад.

Согласно слухам, обладатель устройства сможет гибко настраивать внешний экран, менять его фон, шрифт, размер и расположение элементов. Более того, будет предустановлено несколько готовых оформлений.

Новая раскладушка Motorola будет называться Razr 40 и должна выйти уже летом.