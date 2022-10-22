Motorola выпустит две раскладушки RAZR в 2023 году

Популярный инсайдер Эван Бласс поделился планами Motorola на следующий год.

Сообщается, что компания планирует выпустить сразу два новых устройства в линейке RAZR. Их технические характеристики пока остаются загадкой, но можно предположить, что это будут раскладушки разных ценовых сегментов. Скорее всего, производитель собирается конкурировать с Samsung и его Z Fold/Z Flip.

Ранее Motorola выпускала по одной гибкой модели не чаще, чем раз в год.