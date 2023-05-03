Раскладушка Motorola Razr 40 Ultra не получит Snapdragon 8 Gen 2

Появились технические характеристики грядущего Motorola Razr 40 Ultra. Они неожиданно неприятно удивляют.

Производитель в раскладушке Ultra не станет использовать Snapdragon 8 Gen 2, процессором как и у предшественника, будет Snapdragon 8+ Gen 1.

Внешний дисплей — 3,5-дюймовый, внутренний получит диагональ в 6,9 дюймов с разрешением 2640 x 1080 и частотой обновления 120/144 Гц. Также будет NFC, сканер отпечатков пальцев и eSIM.

Основная камера вместо 50-мегапиксельного модуля получит 12-мегапиксельный Sony IMX563. Такой же используется в Samsung Galaxy Z Flip 3 и Flip 4. У фронтальной камеры останется 32 Мп.

Емкость батареи немного вырастет на 140 мАч — 3640 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки.

Анонс Motorola Razr 40 Ultra ожидается в этом месяце.