Новости

Выход iOS 18 beta 2 состоится уже завтра

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 12:14

Выход второй бета-версии iOS 18 состоится уже завтра. В ней появятся две новые функции: iPhone Mirroring и SharePlay Screen Sharing.

С помощью iPhone Mirroring можно управлять смартфоном прямо с macOS, а SharePlay Screen Sharing позволяет вести совместный просмотр и прослушивание контента. Однако перечисленные опции не будут доступны в ЕС, так как Apple опасается местных законов.

Кроме того, Apple Intelligence до сих пор не будет доступен в бета-версии. Возможно, что ИИ от Apple добавят в публичную бета-версию, но это маловероятно.

Ранее стало известно, что iOS 18 значительно увеличивает производительность iPhone 15 Pro, но с есть нюанс.

👍 Хочешь больше? Подпишись в Телеграм и VK

Теги: 
Источник:
The GEEK, The Verge
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной

Обзоры на The GEEK