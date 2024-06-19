Производительность iPhone 15 Pro увеличилась на 25% в iOS 18, но есть нюанс

На конференции WWDC 2024, которая прошла в начале этого месяца, Apple анонсировала iOS 18. В настоящее время уже доступна бета-версия операционной системы, и один из энтузиастов провел тестирование нейронного сопроцессора Neural Engine в чипе A17 Pro, установленном в смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Geekbench ML Score показывает результат в 6249 баллов при тестировании Neural Engine на iOS 17.5.1 и 7816 баллов на iOS 18. Таким образом, производительность соцпроцессора увеличилась на 25%, однако реальные улучшения не всегда легко измеримы.

Значительный прирост производительности связывают с обновлением фреймворка Core ML в новой версии iOS 18. Вероятно, новая ОС ускорит работу именно ИИ-функций смартфона. Также возможно, что на предыдущей версии iOS 17 Neural Engine не работал на полную мощность, в отличие от работы в iOS 18.