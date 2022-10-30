Выход iOS 16.2 состоится в декабре

Релиз iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1 может состояться в середине декабря. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

В грядущих обновлениях ОС появится новое универсальное приложение Freeform, предназначенное для совместной работы на виртуальных досках. Какие-либо ещё глобальные изменения пока неизвестны.

Также известно, что Apple выпустит первые беты-версии iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS Ventura 13.3 в феврале 2023 года.